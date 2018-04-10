الوطنية للنفط – طرابلس تحقق في حادثة منصة صبراتة البحرية

طرابلس 10 مارس 2018(وال)- أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس- قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تعرض منصة صبراتة البحرية لتصادم السفينة Safe Swift وتقديم توصياتها بالخصوص .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في قرارها رقم (115) لسنة 2018 م – أن برنامج أعمال الربط والصيانة للمنصة والتي بدأت اليوم الثاني من الشهر الجاري والمستمرة حتى 18، تسير وفق الجدول الزمني المعد لذلك .

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس أن حادثة التصادم التي حدثت يوم الثامن من الشهر الجاري على تمام الساعة 6:30 مساء، لم يسفر تعرض أي من العاملين سواء في المنصة أو على متن السفينة لأي إصابات .

وأشارت المؤسسة إلى أن السفينة Safe Swiftهي تابعة لشركة “تكنيب” المقاول المنفذ لعمليات الربط والصيانة لبحر السلام المرحلة الثانية . (وال- طرابلس) ب خ/ س ع/ ر ت

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