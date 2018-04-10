بن شتوان يوجة رسالة مفتوحة إلى مجلس النواب والرئاسي والمصرف المركزي

عين ليبيا

وجه وزير الصناعة السابق الدكتور فتحي بن شتوان رسالة مفتوحة إلى كلٍ من رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي حيث جاء في صلب الرسالة:

«اليوم تواجه ليبيا أكبر الأخطار في تاريخها الحديث وهو كارثة ذوبان الاقتصاد الليبي، فعندما يأكل العجز كل الاحتياطيات بالعملة المحلية والعملة الصعبة “وهذا قريب”، ونصل إلى نقطة ذوبان الاقتصاد وتعجز الدولة عن صرف المرتبات وتقديم الخدمات، وحتى وإن تمكنت من طبع مزيد من النقود فإن ذوبان العملة الصعبة لن يمكنها من تمويل الواردات وعندها تحصل الكارثة الكبرى، حيث ينهار كل شي وينتشر الفقر وتعم الفوضى والقتل وقد تصل إلى درجة المجاعة إذا لم تتدخل مؤسسات الإغاثة العالمية وتنهار البلاد على رؤوس العباد».

وأضاف بن شتوان في رسالته «عندها لن يكون هناك حل للبلاد إلا أن تستدين و تحمل نفسها بديون ثقيلة وكبيرة تعجز عن سدادها في المدى القريب، وتقع في دائرة الاستغلال الاقتصادي والسياسي وتفقد استقلالها وحريتها وتحكمها بمواردها».

حيث حمل وزير الصناعة السابق في رسالته كل من مجلسي النواب والرئاسي ومصرف ليبيا المركزي المسئولية الكاملة وضرورة العمل معًا وفي أقرب الأوقات لاختيار حكومة واحدة للبلاد تتمتع بقدرات وخبرات عالية بالمعايير الدولية للقدرة والخبرة حتى تتمكن من وقف هذا النزيف ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتحول دون وقوع الكارثة.

مختتماً رسالته بالقول: «اما الاختلافات والصراعات الأخرى بينكم فعالجوها بمعزل عن هذه المهمة العاجلة التي لا تستحمل التأخير».

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