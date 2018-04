«الفالح»: لابد من تعويض التراجع بمجال الطاقة

المتوسط:

شدد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ومدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول على الحاجة للمزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتغطية الطلب المتنامي.

كما ناقش المسؤولان توسيع التعاون من أجل تحسين كفاءة الطاقة وزيادة إسهام الموارد المتجددة والطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

وأضافت وزارة الطاقة في بيان لها يوم الثلاثاء بعد لقاء بين المسؤولين في باريس، أن الاستثمارات ضرورية من أجل تعويض التراجعات في الحقول الناضجة.

