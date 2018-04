تراجع التضخم المصري إلى 13.3% خلال مارس

المتوسط:

تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية إلى 13.3% في مارس مقابل نحو 14.4% في فبراير الماضي، كما زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى واحد بالمئة في مارس آذار من 0.3 بالمئة في فبراير.

وبحسب تصريحات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، كان التضخم قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35% في يوليو من العام الماضي بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر من العام 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

