المتوسط :

ناشد مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء أصحاب المحال التجارية باستمرار تداول فئة الدينار الورقية واستلامها من المواطنين أثناء عملية الشراء والبيع.

وتعهد المصرف على استبدال العملة الورقية بنظيرتها المعدنية من خلال المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي اعتبارا بداية الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن المصرف طرح في نوفمبر الماضي عملة معدنية جديدة من فئة الدينار للتداول لأول مرة في ليبيا، الأمر الذي دفع التجار إلى رفض استخدام العملات الورقية مرة أخري.

The post المصرف المركزي يطالب التجار باستمرار تداول الدينار الورقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية