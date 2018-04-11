مالية الوفاق تتحرك لاسترجاع القروض الليبية

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد والمدير العام للمصرف الخارجي، الثلاثاء، محمد بن يوسف قضايا استرجاع ليبيا للقروض المالية التي منحتها إلى عدد من الدول الأفريقية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية كافة الطرق المتاحة للمضي قدما في قضايا استرداد القروض باتباع كافة الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك سواءً الدبلوماسية أو القضائية.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والمصرف الخارجي من واجباتها التواصل خلال شهرين مع كافة الجهات الدولية المعنية بملفات القروض، للتوصل إلى حل يفضي إلى سداد هذه القروض، وفق ما ذكره الفريق الإعلامي لوزارة المالية.

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