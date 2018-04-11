تعثر وصول منحة الدولار إلى درج

يعاني المصرف التجاري الوطني فرع درج من نقص حاد في السيولة، ويعد المصرف الوحيد بالمدينة.

وفضلا عن عدم توفر السيولة المالية واستمرار موجة الغلاء الفاحش في التمدد، لم يتمكن سكان المدينة حتى الآن من الحصول على منحة العائلة السنوية الأولى من الدولار، في حين يتأهب بعض المصارف في توزيع المنحة الثانية.

ومن جانبه، قال نائب مدير المصرف التجاري درج لـ218 أن تأخير صرف مخصصات العائلات من العملة الأجنبية جاء نتيجة تعثر استكمال الإجراءات اللازمة من المصرف التجاري الرئيسي في مدينة الزاوية.

وأوضح أن الجانب الامني لعب دوراً كبيراً في تأخير إيصال السيولة المالية من النقد الأجنبي براً، مشيراً إلى أن النقل الجوي يحتاج إلى إجراءات مطولة لحجز طائرة نقل.

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