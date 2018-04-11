المركزي البيضاء يطالب التجار باستمرار تداول العملة الورقية فئة الدينار

البيضاء 11 أبريل 2018 (وال) – تأكيدًا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية، طالبت إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء أصحاب المحال التجارية باستمرار تداول فئة الدينار الورقية واستلامها من المواطنين أثناء عملية الشراء والبيع.

وتعهد المصرف على استبدال العملة الورقية بنظيرتها المعدنية من خلال المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي اعتبارا بداية الشهر المقبل.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا قد فند الأخبار المتداولة بشأن إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الدينار .

وأكد الآغا في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية أنه لم تصدر أي تعليمات أو قرارات من قبل إدارة المركزي البيضاء بشأن إلغاء عملية فئة الدينار من التداول .

وقال الآغا إن المصارف التجارية ملزمة باستقبال الإيداعات من زبائنها من فئة الدينار .

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي طرح في العشرين من أكتوبر من العام المنصرم عملات معدنية من فئة الدينار الليبي للتداول للمرة الأولى لتغطية العجز في هذه الفئة . (وال – البيضاء) ع ع

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