ليبيا تتحصل على عضويات في منظمة العمل العربية

القاهرة 11 أبريل 2018 (وال) – تحصلت ليبيا على عضوية كل من هيأة الرقابة المالية في منظمة العمل العربية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية ولجنة الحريات النقابية في مكتب العمل العربي.

وجاءت مشاركة ليبيا بهذه اللجان بعد مشاركة الوفد الليبي برئاسة وزير العمل بالحكومة غير الدستورية المهدي الأمين بالدورة الـ 45 لمنظمة العمل العربي المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب تصريحات صحفية لمدير مكتب الإعلام بوزارة العمل مراد الضبع، الثلاثاء .

يشار إلى أن منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وهي أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال، تأسست بعد المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب في بغداد عام 1965. ( وال – القاهرة) ع ع

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