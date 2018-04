إيران تدرس التخلى عن الدولار الأمريكى فى تعاملاتها المالية

أكدت تقارير صحفية أن الحكومة الإيرانية تدرس بجدية تغيير كل تعاملاتها المالية من الدولار ، في محاولة لوقف انهيار الريال الإيراني بعد أن فقد نحو ثلث قيمته في خلال ستة أشهر، حيث عمدت السلطات الإيرانية إلى ضبط سعر صرف عملتها في مقابل الدولار بالتزامن مع إطلاق تحذيرات ببيع العملات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي.

تراجع الريال على عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، ليبلغ 58650 مقابل الدولار عند إقفال المعاملات المالية الاثنين، مع تزايد الغموض بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015.

وبعد لقاء طارئ للحكومة الاثنين، أعلن نائب الرئيس، إسحاق جهانغيري، أن سعر صرف الريال سيحدد بحد أقصى 42000 ريال مقابل الدولار، مع إخضاع مكاتب صرافة العملات الأجنبية لسيطرة المصرف المركزي.

وقال جهانغيري للإذاعة الحكومية “للأسف خلال الأيام الماضية، حدثت وقائع في سعر صرف العملات الأجنبية سببت قلقا للمواطنين”.

