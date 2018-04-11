هونداي الكروية استكشفت محطة غرب طرابلس تمهيدا لرجوعها

أفادت الشركة العامة للكهرباء أن الفريق الفني لشركة هونداي الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة غرب طرابلس استكمل أعمال الكشف على المعدات الخاصة بالمحطة؛ تمهيداً لرجوعها لاستكمال المشروع.

وقال مدير دائرة الاعلام بالشركة محمد التكوري، في تصريح للرائد الأربعاء، إن الفريق الكوري زار موقع مشروع محطة الزويتينة للدورة المزدوجة لمدة أسبوع؛ لتقييم وتفقد المعدات الخاصة بالمحطة تمهيدا لاستئناف العمل بها

يشار إلى أن السلطات الليبية تعاقدت عام 2010 مع شركة هونداي الكورية لإنشاء مشروع محطة غرب طرابلس البخارية بقدرة 1400 ميجاوات، إلا أن المشروع توقف؛ بسبب الظروف الأمنية للبلاد.

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