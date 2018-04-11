اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11/4/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 11 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.265 دينار ليبي مقارنة بـ 6.255 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.729 دينار مقارنة بـ 7.704 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.867مقارنة بـ 8.842 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.285 دينار 6.265 دينار اليورو 7.763 دينار 7.683 دينار الجنية الاسترليني 8.906 دينار 8.826 دينار الليرة التركية 1.528 دينار 1.448 دينار الدينار التونسي 2.61 دينار 2.53 دينار الجنية المصري 0.355 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.981 دينار 4.901 دينار الدينار الاردني 8.858 دينار 8.778 دينار حوالات دبي-تركيا 6.285 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.35 دينار كاش – 6.95 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.44 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.40 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 198 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 231 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 264 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 300 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 350 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 225 دينار

كسر الفضة = 2.6 دينار

جرام الفضة جديد = 14 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.