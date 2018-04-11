دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع بئر لأشهب، وقصر الجدي، وأمساعد

قرنادة 11 أبريل 2018 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا موسعا لبحث تنفيذ عدد من مشاريع مناطق البطنان المتمثلة في (بئر لأشهب، وقصر الجدي، وأمساعد) وذلك في إطار متابعة نتائج الجولة التي أجراها دولته لتلك المناطق خلال الأسبوع الماضي.

وناقش الاجتماع الذي حضره معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش ومعالي رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ مشاريع أمساعد الدكتور السنوسي صالح السنوسي، كافة المشاريع المتعلقة بتلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي. ( وال – قرنادة) ع ع

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