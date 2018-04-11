دولة رئيس الحكومة المؤقتة يبحث مع هيأة الإسكان والمرافق تنفيذ عدد من مشاريع بلدية طبرق

قرنادة 11 أبريل 2018 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اجتماعا برئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق الدكتور علي كوصو، وذلك لمتابعة نتائج الجولة التي أجراها دولته لمناطق البطنان خلال الأسبوع الماضي.

واستعرض دولته خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء السيد رضا الفريطيس كافة الإجراءات العملية التي تفضي لتنفيذ عدد من المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها في طبرق وغيرها من مناطق البطنان.

وأصدر دولته تعليماته للإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء لإعداد القرارات المتعلقة بالشروع في تنفيذ رصف الطريق الساحلي ، وطريق عمر المختار بطبرق، إضافة إلى اعتماد الترسية لمشروع البنية التحتية لحي الحرية بالمدينة. ( وال – قرنادة) ع ع

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