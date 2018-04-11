اقتصاد

برنت يقفز إلى 71 دولارا مسجلا أعلى مستوى له منذ 2014

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، الأربعاء، إلى 71.09 دولارا للبرميل، بزيادة بلغت 7%، محققًا أعلى ارتفاع له منذ عام 2014.

وأوضحت وكالة رويترز، أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يأتي بعد ما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية “يورو كونترول” من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

وأشارت رويترز إلى أن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سجل 65.63 دولارا للبرميل، ليرتفع 12% عن آخر تسوية له.

وكانت أسعار مزيج برنت أقفلت، الاثنين الماضي، على 67.860 دولارا، وفق الأسواق العالمية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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