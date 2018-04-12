شركة البريقة تشرع في توزيع الغاز وفق منظومة تسجيل وكروت

طرابلس 12 أبريل 2018 (وال)- شرعت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بالمنطقة الغربية، في توفير أنابيب الغاز قبيل حلول شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع المجلس البلدي أبو سليم وموزع غاز 107 .

هذا وجاءت هذه الخطوة بُعيد الاجتماع الذى عقد خلال الفترة الماضية، ضم رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز مع المجلس البلدي أبو سليم, واجتماع آخر ضم الإدارة العامة للمبيعات وإدارة المناطق الغربية والجنوبية، ومكتب توزيع الوقود والغاز وذلك لتوحيد الجهود مع المجالس البلدية، من أجل القضاء على المستغلين، ومنع احتكار السلعة في السوق السوداء، لضمان وصول أنابيب الغاز للمواطن بالسعر الرسمي .

وبناء على الاجتماعات السابقة تم الاتفاق على مباشرة موزع غاز رقم 107، بإشراف المجلس البلدي أبو سليم على توزيع الأنابيب وفق منظومة تسجيل وكروت، مقابل استلام أنبوب غاز وتعبئته في ظرف زمني أقل من 24 ساعة .

وتقوم الشركة بتحمل تكاليف النقل والمناولة، لضمان وصول أنابيب الغاز للمواطن بسعر 2 دينار للأنبوب 11 كيلوغرام، و 2.500 دينار للاسطوانة 15 كيلوغرام .

وتأتي هذه الخطوة للسعي من أجل توفير الغاز، خاصة في البلديات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وسيتم التنسيق والترتيب لفتح عدة نقاط ببلديات طرابلس كمرحلة أولى . (وال – طرابلس ) ر إ / ر ت

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