اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 12/4/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 12 ابريل 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.31 دينار ليبي مقارنة بـ 6.30 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.809 دينار مقارنة بـ 7.782 دينار عند الاغلاق يوم امس.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.953 دينار مقارنة بـ 8.927 دينار عند الاغلاق يوم امس .

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.345 دينار 6.325 دينار اليورو 7.852 دينار 7.772 دينار الجنية الاسترليني 9.003 دينار 8.923 دينار الليرة التركية 1.532 دينار 1.452 دينار الدينار التونسي 2.61 دينار 2.53 دينار الجنية المصري 0.359 دينار 0.279 دينار الدولار الكندي 5.042 دينار 4.962 دينار الدينار الاردني 8.942 دينار 8.862 دينار حوالات دبي-تركيا 6.345 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.55 دينار كاش – 7.25 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.525 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.500 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 201.75 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 235 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 269 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 301 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 352 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 226 دينار

كسر الفضة = 2.7 دينار

جرام الفضة جديد = 14 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.