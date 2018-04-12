اقتصاد

الصين: لا تنازلات لأميركا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس، إن الصين مستعدة للرد ولن تتردد في ذلك إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مضيفة أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا.

كان شي تعهد يوم الثلاثاء بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني وخفض رسوم الاستيراد على منتجات مثل السيارات.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغريدة على تويتر قال فيها إنه “ممتن” لكلمات شي الطيبة بشأن الرسوم الجمركية وكذلك “تبصره” بشأن مسألة الملكية الفكرية.

وقال قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة في إفادة صحفية دورية في بكين إن من التضليل القول بأن تعهد شي في منتدى بو آو الاقتصادي الآسيوي في الأسبوع الحالي كان تنازلا للولايات المتحدة.

وأضاف أن شي كان يوضح فقط الخطوط العريضة لإستراتيجية الصين بشأن مزيد من الانفتاح، وهو ما لا علاقة له بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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