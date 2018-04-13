شركة الكهرباء: مليار دولار قيمة الخسائر الناجمة عن السرقة والتعديات منذ 2011

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات السرقة والتعديات على الممتلكات العامة والسيارات والأسلاك النحاسية يقدر بأكثر من مليار دولار منذ 2011م.

ودعت الشركة في بيان لها عبر صفحة دائرة الإعلام على فيسبوك، الجهات الأمنية والاعتبارية في مختلف المدن الليبية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عبث في محتويات الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أنها سجلت خلال شهر مارس الماضي سرقة 24 محولا و120 عمودا كهربائيا، إضافة إلى مسافة قدرت بـ85 كلم من الأسلاك الكهربائية في دائرة توزيع سهل الجفارة.

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