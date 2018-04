روسيا تخطط لاستثمارات جديدة مع الدول المعارضة لأميركا

المتوسط:

تخطط روسيا لجذب استثمارات جديدة إلى البلاد من الدول غير المؤيدة للسياسة الأمريكية، ما يعتبر جزءا من التدابير الجوابية التي يبحثها مجلس النواب الروسي حاليا للرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وتتضمن هذه الخطوة كذلك، تجميد التعاون في المجال النووي، وصناعة الطائرات، ومحركات الصواريخ، حسبما كشفه نائب بمجلس الدوما.

وسيكلف المشروع الحكومة الروسية بعد إقراره بوضع آليات لاستبدال البضائع والأعمال والخدمات الأمريكية بروسية أو بمنافستها من الدول الأخرى، كما يتضمن إمكانية قيام الحكومة بفرض قيود على السلع الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي فرضت عقوبات أيضا ضد روسيا.

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الدوما بمشاركة ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية، والعمل مرة أخرى مع الخبراء والحكومة الروسية، ومن ثم النظر فيه في اجتماع مجلس النواب الروسي القادم.

