سعر الدولار الامريكي يقفز مع بدء تعاملات السوق الموازي اليوم

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم على ارتفاع عند 6.405 دينار ليبي للبيع و 6.385 دينار للشراء, وأستمر الدولار الامريكي بتأرجحه عند سعر 6.2 و6.4 دينار في الايام الاخيرة دون تسجيل اي اختراقات جديدة.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية يوم الخميس الماضي حيث بدء التعاملات عند سعر 6.31دينار وظل عند هذا المستوى مابين ارتفاع وانخفاض لينهي السوق عند مستوى مستقر بسعر 6.315 دينار, وتعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي لكنه عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

ولايزال الدولار يعيش حالة من التذبذب مابين الصعود والهبوط الطفيف خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وكان سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.