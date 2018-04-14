رئيس وزراء الجزائر: اقتصاد البلاد سيتحسن مع تعافي صادرات الطاقة

عين ليبيا

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى السبت إن اقتصاد البلاد سيتحسن خلال العام الحالي مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، والتي كانت هوت إلى النصف منذ عام 2014 بحسب رويترز.

وقال أويحيى إن العام الماضي كان صعباً لكن العام الحالي سيكون أفضل مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المئة العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25 في المئة إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعاً من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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