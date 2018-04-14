صندوق النقد الدولي يحُث تونس على زيادة أسعار الوقود ورفع سن التقاعد

عين ليبيا

حثَّ صندوق النقد الدولي الجمعة الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد، قائلاً إنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدلات النمو بحسب سبوتنيك للأنباء.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه يريد توافقاً كبيراً حول الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها لكن الحكومة لا يمكن أن “تنتظر إلى ما لا نهاية” مضيفاً أن الإصلاحات في القطاع الحكومي والدعم والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ستنطلق سريعا لأن البلاد في حاجة ماسة اليها ولمعالجة الاختلالات المالية للدولة.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي حيث تواجه ضغوطاً قوية من المانحين الدوليين لخفض أعداد العاملين بالقطاع العام وكبح عجز الميزانية.

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