310 آلاف برميل إنتاج حقول السماح و«واحة» وجالو (59)

يصل إنتاج حقول شركة الواحة للنفط إلى 310 آلاف برميل يوميا، يجري تصدير هذه الكمية عن طريق ميناء السدرة النفطي، حسب بيانات الشركة نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويتوزع إنتاج الشركة على حقل جالو (59) بواقع 130 ألف برميل، وحقل واحة بنحو 140 ألف برميل، وحقل السماح بحوالي 40 ألف برميل يوميا. في حين يتواصل بقاء حقل الظهرة خارج الخدمة بعد تعرضه للاعتداء مجموعات «إرهابية» وقيام الشركة بترحيل العاملين فيها في العام 2015.

ووفقا للشركة فإن إنتاجها تتشارك في ملكيته «المؤسسة الوطنية للنفط مع ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻫﻴﺲ ﻭﻛﻮﻧﻮﻛﻮﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺍﻷﻣيرﻜﻴﺘﻴﻦ ﻭﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط