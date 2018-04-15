“الدرسي” يترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في السعودية

يترأس وزير الاقتصاد و الصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي، وفد ليبيا الاقتصادي للعاصمة السعودية الرياض لحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري حيث تعد أحدى الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ29 برئاسة العربية السعودية .

وأفادت وزارة الاقتصاد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بأن الاجتماعات تأتي بمشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بهدف بحث نحو 16 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالرياض 2013 .

هذا وتبحث الاجتماعات،أيضا، بند منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وكذلك الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية 2030، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، و مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دراسة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول العربية المستضيفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية