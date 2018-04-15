صنع الله يبحث إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله ناجي محمد احفاف رئيس لجنة إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، استعدادات إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين التابعين للشركة أمس السبت .

وتناول اجتماع صنع الله واحفاف أيضاً نشاط الشركة والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير أعمالها والصعوبات التي تعاني منها في ظل الوضع الراهن واستعراض الجهود المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها من أجل الاستمرار في العمل بالرغم من التحديات المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما تم التطرق إلى أعمال الصيانة بمصانع الشركة والمرافق التابعة لها والحالة الفنية لمخازن الشركة و قطع الغيار ، وعمليات التشغيل والحلول الكفيلة لسير نشاط الشركة بالشكل المطلوب.

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