ننشر متوسط أسعار خامات النفط الليبي في 2017

أظهرت بيانات حديثة متوسط سعر بيع خامات النفط الليبي الخام (فوب) بنهاية سبتمبر الماضي، إذ أشارت إلى أن سعر خام سيرتكا كثافة API41، بلغ 54.05 دولار للبرميل، تسليم ميناء رأس لانوف، مقابل 44.67 دولار متوسط سعره في العام 2016.

وأشارت بيانات مجمعة من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط إلى أن سعر خام الزويتينة كثافة (API 40.5) بلغ 51.65 دولار للبرميل، مقابل 44.88 دولار متوسط سعره في العام 2016.

فيما وصل متوسط سعر خام كل من أبو الطفل والبريقة كثافة (API 40)، نحو 52.89 دولار، و 51.79 دولار للبرميل على التوالي، مقابل 54.22، و46.60 دولار متوسط السعر على التوالي في العام الماضي.

وفي فترة المقارنة نفسها بلغ متوسط سعر خامات السرير والسدرة وأمنة، 49.42 دولار، و 50.91 دولار، و50.68 دولار للبرميل على التوالي، وذلك مقابل متوسط سعر 44.97، و47.02، 47.96 دولار على الترتيب.

يذكر أن أسعار«فوب» تعني أن شحنات النفط تكون مسؤولية المستورد، عندما تكون جاهزة التسليم على رصيف الشحن الخاص بالمصدر، ثم يتولى المستورد التأمين عليها ومصاريف شحنها حتي الوصول إلي ميناء المستورد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط