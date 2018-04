طفرة سياحية فى بريطانيا وارتفاع الحجوزات لـ 14 ضعفاً

بدأت بريطانيا تشهد طفرة سياحية غير طبيعية في الوقت الذي كشفت فيه إحدى أهم الشركات العالمية العاملة في مجال الحجوزات أن الطلب على الغرف الفندقية سجل قفزة هائلة بأكثر من 14 ضعفاً عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني أن القطاع السياحي البريطاني قد يسجل أداء تاريخياً العام الحالي.

وإلى جانب الطلب الجنوني على الغرف الفندقية فان حجوزات الطيران من كافة أنحاء أوروبا إلى لندن سجلت مستويات قياسية هي الأخرى وطلب كبير وغير مسبوق، أما السبب وراء ذلك فيعود إلى حفل الزفاف الملكي الذي ستشهده بريطانيا يوم التاسع عشر من شهر مايو المقبل.

وقالت شركة “إير بي أن بي” العالمية المتخصصة بحجوزات الفنادق عبر الانترنت إن الطلب على الغرف الفندقية في لندن وعدد من المناطق ذات العلاقة بحفل الزفاف الملكي المرتقب سجل ارتفاعاً بنسبة 1438% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، أي أن الطلب على الفنادق ارتفع بأكثر من 14 ضعفاً عما هو عليه في الوضع الطبيعي.

ونقلت جريدة “إيفننج ستاندرد” المحلية في تقرير لها، اطلعت عليه “العربية نت”، عن شركة (Airbnb) قولها إن حجوزات الطيران أيضاً سجلت هي الأخرى ارتفاعا هائلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سيتم فيها حفل الزفاف الملكي، حيث يرغب آلاف المولعين بمشاهدة الحفل وحضور التقاليد البريطانية بالتواجد خلال الحدث.

وكشفت الشركة أن الطلب على الغرف الفندقية ارتفع بصورة ملموسة وكبيرة جداً خلال الفترة المشار اليها في كل من لندن، وبلدة “ويندسر” حيث تقيم الملكة وعائلتها، إضافة الى البلدات المحيطة أيضاً مثل: ريدنج وسلاو وميدين هيد.

ومن المقرر أن يتم حفل الزفاف يوم السبت التاسع عشر من أيار المقبل، حيث يتزوج الأمير هاري من ميجان ماركل، ويتوقع أن تقام العديد من الاحتفالات في الشوارع، إضافة الى إقامة العديد من تقاليد الأسرة الملكية في بريطانيا، فيما تم توزيع رقاع الدعوات بشكل رسمي للمدعوين الذين سيشاركون في حفل الزفاف من داخل وخارج بريطانيا.

وقالت “إيفننج ستاندرد” في تقريرها إنه من المتوقع أن يتدفق أكثر من 40 ألف شخص على العاصمة البريطانية لندن من أجل المشاركة في حفل الزفاف الملكي.

وقالت الشركة المالكة لموقع “أبودو” المتخصص بحجوزات الطيران إنه تم رصد ارتفاع في حجوزات الطيران الى لندن خلال الفترة من 17 الى 19 مايو المقبل بنسبة 33%، وذلك من الدول العشرة الرئيسية في أوروبا فقط، فضلاً عن غيرها من دول العالم التي سيأتي منها المولعون بالأمير هاري والراغبون بحضور التقاليد البريطانية.

وبحسب الشركة فان الولايات المتحدة أيضاً من بين الدول التي ارتفعت منها الحجوزات الى لندن خلال الفترة المشار اليها، وتحتل المرتبة الثانية عشرة على قائمة الدول التي سيتدفق منها أكثر الزوار القادمين لحضور حفل الزفاف.

أما الدولة التي يتصدر مواطنوها قائمة الراغبين بزيارة بريطانيا خلال هذه الفترة فهي ألمانيا التي شهدت أكبر عدد من الحجوزات حتى الأن.

ويعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم الموارد للاقتصاد البريطاني، كما أن أوروبا تعتبر السوق الأهم والأكبر الذي يجذب السياح الى لندن، كما أن مواطني دول الخليج العربي يشكلون نسبة مهمة من السياح التقليديين الذين يقصدون بريطانيا سنوياً، إلا أنه لم يتم تسجيل ارتفاع ملموس في حجوزاتهم خلال فترة حفل الزفاف الملكي.

