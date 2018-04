ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 463 مليون دولار

نقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، عن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية قوله إن إيرادات القناة ارتفعت في مارس إلى 463 مليون دولار.

وبلغت إيرادات قناة السويس 435.8 مليون دولار في فبراير، وذكرت الصحيفة أن إجمالي إيرادات القناة زادت 12.9% على أساس سنوي إلى 1.351 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

وتعتبر قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

