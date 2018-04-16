دخول الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي للعمل من جديد على الشبكة

بنغازي 16 أبريل 2018 (وال) – أعلنت الشركة العمامة للكهرباء دخول الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي مساء اليوم الإثنين للعمل من جديد على الشبكة .

وأوضحت الشركة أن الوحدة الرابعة GT13E2 دخلت قبل لحظات بحمل 130MW، بفضل جهود طاقم محطة شمال بنغازي من أجل الحفاظ على استمرار الطاقة الكهربائية .

وأصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني تعليماته للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة معالجة مشاكل الشبكة الكهربائية بما يضمن استمرارية الطاقة وتقديم أفضل مستوى خدمات خلال شهر رمضان الكريم وموجات الحر مع دخول فصل الصيف.

وناقش دولته مع رئيس الهيئة فخري المسماري أوضاع الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء والشبكة الكهربائية على وجه العموم.

وقال المسماري إن الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة إن انقطاع التيار الكهربائي وزيادة زمن طرح الأحمال على المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام ناتج عن خروج الوحدة الرابعة عن الشبكة بسبب تجاوزها لعدد الساعات التشغيلية.

وقال المسماري إن هذا الخروج المفاجئ تزامن مع خروج الوحدة الخامسة للصيانة مما أدى إلى زيادة نسبة العجز في الشبكة نتج عنها زيادة في زمن طرح الأحمال على المنطقة الشرقية.

وأكد أن العمل جار على صيانة الوحدة الرابعة للشبكة وكذلك على إجراء بعض الصيانات الطارئة على الوحدة الخامسة.

وأشار إلى أن سبب عدم حضور الشركة المصنعة لعمل العمرة على الأضرار الجسيمة هو لعدم توفر السيولة النقدية وخصوصا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى عجز توفر قطع الغيار لمحطات التوليد.

وأكد أنه وعلى الرغم من الصعوبات في هذه الصيانة الطارئة إلا أن أعمال الصيانة الطارئة للوحدة الخامسة مستمرة لتدخل للعمل وتغذي الشبكة العامة.

وقال إن الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة تطمئن كافة المواطنين عن قرب انخفاض الأزمة وخصوصا مع دخول فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الهيأة تقوم بالإشراف على صيانة الخط الهوائي 220 أجدابيا قمينس وتتابعه من صيانة أبراج وتغيير وصلات وأسلاك لهذا الخط المهم والذي سيساعد في نقل الطاقة الكهربائية من محطة الزويتينة بحيث يعمل على تغدية الشبكة وتعويض نقص الطاقة.

وأشار إلى أن فنيو الشركة العامة للكهرباء يعملون في ظروف طبيعة قاسية على تنفيذ مهامهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال