الكهرباء تشرع في صيانة محطة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، أنها شرعت في أعمال “العمرة الجسيمة” للوحدة الخامسة بمحطة جنوب طرابلس الغازية.

وقال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، في تصريحات إعلامية، إن أعمال الصيانة بدأت منذ ثلاثة أيام، وتستغرق قرابة 40 يوما، مضيفا أن الصيانة ستشمل محطات الزاوية، وشمال بنغازي، والخمس.

وأشار ساسي إلى أن هذه الصيانة تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة الذروة الصيفية، معربًا عن أمله في أن تكتمل أعمال الصيانة قبل يونيو المقبل.

وتشهد أغلب المدن الليبية انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي في فصل الصيف، قد يصل إلى 8 ساعات يوميا.

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