معالي وزير الاقتصاد والصناعة منير عصر يصدر قراراً بإقامة معرض جالو الدولي للتمور

البيضاء 16 أبريل 2018 (وال)- أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد منير عصر اليوم الأثنين، قراراً بإقامة معرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة .

وقال معالي الوزير في القرار رقم (22) لسنة 2018 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن النظام الأساسي للمعرض يعتمد على لائحة إدارية وتنظيمية خاصة، وتكون له ذمة مالية مستقلة .

وأكد معالي الوزير على ضرورة دورية المعرض، والذي من أهدافه المساعدة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية وزراعة النخيل التي تهتم بها المنطقة، والتعريف بفسائل النخيل، والمميزات النسبية له وغيرها من المشتقات .

وتضمن القرار إنشاء مجلس إدارة المعرض الدولي للتمور يتكون من :

– الأستاذ أحمد سعد محمد رئيساً .

– الأستاذ عبد الهادي اسماعيل عضواً .

– الأستاذة مبروكة إبراهيم شحات عضواً . (وال- البيضاء) ر ت

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