أحمد معيتيق يناقش عودة الشركات الأجنبية مع سفيري كوريا والصين

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، صباح الإثنين مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا “تشوي سونغ سو”، الخطوات العملية بشأن عودة الشركات الكورية، لاستكمال المشروعات المتعاقد، عليها خاصة مشروعات المحطات الكهربائية، والتي بدأت فعلياً وبشكل ملحوظ بتكاثف جهود كافة الجهات المعنية.

وجرى تكليف فرق عمل من المهندسين المختصين من الشركات الكورية لإعداد تقاريرها، لضمان عودتها والبدء في العمل هذا الصيف، وإعادة افتتاح السفارة للعمل من طرابلس خلال الأشهر القريبة القادمة، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام.

وأبدى السفير “سونغ سو”، جاهزية الشركات الكورية للعمل في ليبيا، في حال توفير الضمانات الأمنية والبيئة المناسبة لاستكمال المشاريع، وتطلع بلاده لزيادة حجم المشاريع، لتشمل المشاريع الإنشائية والإسكانية وتجهيز المدارس وفقاً للمتطلبات، مشيرا إلى البرنامج التدريبي بالتنسيق مع وزارة العمل الليبية لتدريب الفنيين في العديد من التخصصات.

وأكد أحمد معيتيق رغبة حكومة الوفاق الوطني الاستفادة من التجربة الكورية في مجال الحكومة الالكترونية حسب الحاجة المتمثلة في “الجمارك، والمصارف، والجوازات، والإمداد الطبي”، والعمل على إيفاد متخصصين للتدريب في كوريا.

وفي خبر آخر اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، ظهر الإثنين مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا “وانع تشيمين”. وبحث معه سبل تطوير العلاقات الليبية الصينية في مختلف المجالات، والعمل لتحديد أطر وآليات عودة الشركات الصينية لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها في مجالات الإسكان، والمرافق، والاتصالات، والطرق، خلال الأشهر القادمة.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام جرى التطرق للمشروع المقدم من قبل الصين، المتمثل في مشروع طريق “الحرير والحزام للقرن الحادي والعشرين”، وإمكانية انضمام ليبيا له، نظراً لأهميته بما يخدم ليبيا والدول المجاورة.

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