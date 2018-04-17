أكبر 10 شركاء تجاريين لليبيا .. مصر والصين في الصدارة

أظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن مصر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي استقبلت أسواقها صادرات ليبية، في الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الماضي، تلتها كل من إيطاليا وإسبانيا والصين وفرنسا على التوالي. في حين جاءت الصين في المركز الأول بين قائمة الدول المورّدة للسوق الليبية خلال الفترة نفسها، تلتها تركيا في المركز الثاني، ثم إيطاليا، وكوريا، وإسبانيا على التوالي.

وقد بلغ إجمالي صادرات ليبيا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ماقيمته 13 مليار و 131 مليون دينار، فيما سجلت الواردات الليبية نحو 5 مليارات و681 مليون دينار.

وبالنسبة للصادرات الليبية بنهاية الربع الثالث من العام 2017، أظهرت قراءة بيانات الإحصائية أن قائمة أكبر 10 أسواق استقبلت صادرات ليبية هي: السوق المصرية التي بلغ إجمالي قيمة ماتم تصديره إليها مليارين و 975 مليون دينار، تلتها إيطاليا بمليارين و 305 ملايين دينار، ثم إسبانيا بمليار و225 مليون دينار، فالصين بحوالي مليار و117 مليون دينار، وفرنسا بحوالي مليار و 115 مليون دينار.

وتبعت هذه الأسواق الخمسة كل من ألمانيا في المركز السادس بما قيمته 855 مليون دينار، ثم المملكة المتحدة بحوالي 504 ملايين دينار، فالولايات المتحدة بقيمة 485 مليون دينار، تلتها هولندا بنحو 384 مليون دينار، واليونان بصادرات قيمتها 269 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالواردات خلال الفترة نفسها، احتلت الصين صدارة قائمة أكبر 10 دول موردة للسوق الليبية، إذ بلغت قيمة الواردات منها حوالي 753 مليون دينار، تلتها تركيا في المركز الثاني بقيمة 641 مليون دينار ثم إيطاليا بحوالي 404 ملايين دينار، وكوريا بما قيمته 333 مليون دينار، وإسبانيا بواردات قيمتها 282 مليون دينار.

بالإضافة إلى مصر التي جاءت في المركز السادس بين أكبر الموردين إلى ليبيا بواردات بلغت قيمتها نحو 191 مليون دينار، تلتها ألمانيا بحوالي 190 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بما قيمته 169 مليون دينار، تبعتها تونس بنحو 159 مليون دينار، لتأتي المملكة المتحدة في المركز العاشر بما قيمته 145 مليون دينار.

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