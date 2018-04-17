بحث تشغيل الباحثين عن العمل في مجال الفندقة بفندق كورنثيا

اجتمع مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “جمعة المبروك” رفقة رئيس قسم التدريب بالإدارة “عبدالرحيم دياب ” مع مدير إدارة الشؤون الإدارية بفندق كورنثيا “عصام المصري”.

وتناول “جمعة المبروك” خلال الاجتماع الذي عُقِد بفندق كورنثيا دراسة الاتفاقيات السابقة مع الفندق المتعلّقة بتدريب الباحثين عن عمل في مجالات الفندقة، كما تمت مناقشة إمكانية إعادة تفعيلها وتنفيذها في المدة القادمة، وأبدى مدير إدارة الشؤون الإدارية بالفندق استعدادهم لتفعيل الاتفاقيات، والبدء في تنفيذها بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

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