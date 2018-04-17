سحب قرار حظر تصدير التمور للخارج

نشر المجلس المحلي أجخره يوم الاثنين 16 أبريل الجاري ، خبر سحب قرار حظر تصدير التمور، وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة مع السادة عميد بلدية إجخرة أحمد موسى حماد وعميد بلدية جالو شعيب لامين وعميد بلدية أوجلة المكلف أبو بكر اعمورة وبحضور عدد من أعضاء المجالس البلدية وأيضا عدد من المزارعين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار حظر تصدير التمور وأثره السلبي على المزارعين كما أكد السادة العمداء بأن الواحات بها كميات كبيرة من التمور تكفي لحاجة المواطن خلال شهر رمضان وأن تصدير التمور إلى الدول المجاورة سوف لن يؤثر عن حاجة المواطن اليومية من التمور .

وبعد أن تم تقديم هذا الشرح المفصل قام وزير الاقتصاد بإصدار تعليماته بسحب قراره السابق بحظر تصدير التمور ، والسماح للتجار بتصدير هذه السلعة .

وقد أكد الوزير على ضرورة تشكيل لجان من البلديات الثلاثة لمتابعة طريقة تصدير التمور.

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