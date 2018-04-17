وزير الاقتصاد والصناعة بالمؤقتة يصدر قراراً بإقامة معرض جالو الدولي للتمور

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر يوم الاثنين، قراراً بإقامة معرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة.

وقال الوزير في القرار رقم (22) لسنة 2018 م إن النظام الأساسي للمعرض يعتمد على لائحة إدارية وتنظيمية خاصة، وتكون له ذمة مالية مستقلة .

وأكد الوزير على ضرورة دورية المعرض، والذي من أهدافه المساعدة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية وزراعة النخيل التي تهتم بها المنطقة، والتعريف بفسائل النخيل، والمميزات النسبية له وغيرها من المشتقات .

وتضمن القرار إنشاء مجلس إدارة المعرض الدولي للتمور يتكون من :

– الأستاذ أحمد سعد محمد رئيساً .

– الأستاذ عبد الهادي اسماعيل عضواً .

– الأستاذة مبروكة إبراهيم شحات عضواً .

المصدر: (وال- البيضاء)

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