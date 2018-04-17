المجبري يبحث مع وفد من مصرف ليبيا المركزي الترتيبات المالية لعام 2018

اجتمع نائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فتحي المجبري أمس الاثنين بمقر مصرف ليبيا المركزي ، مع كل من مدير مكتب المحافظ عبد اللطيف التونسي لبحث سبل اقرار الترتيبات المالية للعام الجاري بداية الأسبوع المقبل.

وأكد الاجتماع، بحضور مدير إدارة البحوث والإحصاء ناجى عيسى، والدكتور محمد أبوسنينة ،والمستشار الاقتصادي بالمصرف، فتحي الحاجي ومدير إدارة العمليات المصرفية، أنه من المقرر استمرار المشاورات مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن حكومة الوفاق قد أحالت الترتيبات المالية للعام الجاري إلى المصرف المركزي و ديوان المحاسبة نهاية الأسبوع الماضي.

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