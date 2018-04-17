النائب فتحي المجبري يبدأ مشاورات إقرار الترتيبات المالية مع مصرف ليبيا المركزي

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” الإثنين، الترتيبات المالية للعام الجاري مع كل من، “عبد اللطيف التونسي”، مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و”ناجى عيسى”، مدير إدارة البحوث والإحصاء، و”محمد أبوسنينة”، المستشار الاقتصادي بالمصرف، و”فتحي الحاجي” مدير إدارة العمليات المصرفية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي، مناقشة الترتيبات المالية للعام 2018 التي أحالها المجلس الرئاسي لكل من المصرف المركزي، وديوان المحاسبة نهاية الأسبوع الماضي والتي من المزمع أن تستمر المشاورات فيها مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يتم إقرارها مع بداية الأسبوع القادم.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء التقى فتحي المجبري بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في وقت سابق من صباح الإثنين وتم الاتفاق على بداية المشاورات والانتهاء منها مع بداية الأسبوع القادم.

وكان مجلس النواب قد أصدر في أغسطس الماضي قانون ميزانية العام 2017 على الرغم من أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أقرت الترتيبات المالية للعام ذاته في ديسمر كانون الثاني 2016.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا قد أصدرت الترتيبات المالية لعام ألفين وسبعة عشر بقيمة تفوق سبعة وعشرين مليار دولار استنادا إلى الاتفاق السياسي الذي يمنحها الحق في إصدار ترتيبات مالية في حال تعذر اعتماد الميزانية العامة للدولة من البرلمان.

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