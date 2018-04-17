صنع الله يبحث مع السفير الكوري التعاون المشترك مع الشركات الكورية

طرابلس-العنوان

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الكورية الجنوبية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى ليبيا السيد تشوي سونغ سو.

وأكد صنع الله أن المؤسسة وشركاتها على استعداد لفتح جسور التعاون مع كافة الشركات الكورية، وقد سبق وأن تعاقدت المؤسسة مع عدد من الشركات الكورية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية بقطاع النفط.

وأشار صنع الله، إلى أن المؤسسة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية خلال هذا العام وأن الفرصة متاحة أمام الشركات الكورية للمشاركة في تنفيذ عدد منها.

وحث المهندس مصطفى صنع الله الشركات الكورية بالتواصل مع الشركات الوطنية وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

من جهته، وجه سفير كوريا الجنوبية الدعوة للسيد رئيس مجلس الإدارة القيام لزيارة كوريا الجنوبية من أجل الاطلاع على الامكانيات المتاحة لدى الشركات، ومدى مساهمتها في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

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