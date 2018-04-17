الجزائر تسعى لتصدير الكهرباء إلى ليبيا

أكد وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، أن بلاده ستبدأ في تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا فور تمكنها من سد حاجتها منها، لافتاً إلى وجود عمليات تصدير محدودة حاليا، وفق طلبات اضطرارية.

وأشار قيطوني إلى أن الجزائر تسعى لمضاعفة انتاج محطاتها الكهربائية العادية من الطاقة حتى تصل إلى قرابة 25 ألف ميغاوات بحلول عام 2025، إلى جانب 2000 ميغاوات من المنتظر أن تحصل عليها من محطات توليد الطاقة الشمسية.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الطاقة إلى مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية في دائرة “بوتليليس”، الذي بلغت نسبة إنجازه 65%، والذي يندرج ضمن خطة جزائرية لإنشاء محطات كهرباء تتكفل بإنتاج 8 آلاف ميغاوات، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية.

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