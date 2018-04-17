المجبري يسلم هيئة الرقابة الإدارية نسخة الترتيبات المالية المقترحة لسنة 2018

سلم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، الثلاثاء، هيئة الرقابة الإدارية «نسخة من الترتيبات المالية المقترحة لسنة 2018، لإبداء ملاحظات الهيئة عليها لأخذها في عين الاعتبار قبل الاعتماد النهائي لها» وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع المجبري مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف ووكيل الهيئة ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصارف بالهيئة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة الميزانية بالهيئة ومدير مكتب رئيس الهيئة ومستشاري رئيس الهيئة للشؤون العامة والشؤون المالية.

وناقش المجبري خلال اجتماعه مع مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية بمقرها في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم، «مقترح الترتيبات المالية لسنة 2018» و«جملة من الملفات المتعلقة بالميزانية العامة لسنة 2018 تتمثل في ملف الدعم والإجراءات المتخذة بشأنه من قبل المجلس الرئاسي، وملف المرتبات الذي أُثير حوله نقاشٌ مستفيضٌ بخصوص نسبة الزيادة في هذا الباب، والإجراءات التي اتخذها الرئاسي بشأنه».

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا خلال المناقشات «إلى اقتراح الهيئة لإقرار رسوم معينة على بيع العملة الصعبة، الأمر الذي يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي للدولة باعتباره مسألة مهمة وضرورية».

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