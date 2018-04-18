اقتصاد

صندوق الزكاة بني وليد يكشف عن إجمالي إيرادات شهر مارس الماضي

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس مكتب الجباية والصرف بصندوق الزكاة بني وليد أمراجع الطبولي، ” أن إجمالي إيرادات شهر مارس الماضي بلغت  84.050  ألف تمت جبايتها على النحو التالي عن طريق المصرف بقيمة  1.050 ألف وبمبلغ  1.500  ألف تمت جبايتها نقدا ، وبلغت بالصكوك المصرفية  81.500  ألف.

وأضاف الطبولي، ” إن إجمالي المصروفات بلغ  14.675  ألف ، منها  3.375  ألف دينار نقدا ، وأما عبر صكوك مصرفية فقد بلغت  11.300  ألف” .

وأكمل  أمراجع الطبولي، “إن عدد المزكين وصل عددهم  15  مًزكي استفاد منهم  15  ملف”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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