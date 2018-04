صندوق الزكاة بني وليد يكشف عن إجمالي إيرادات شهر مارس الماضي

المتوسط:

أكد رئيس مكتب الجباية والصرف بصندوق الزكاة بني وليد أمراجع الطبولي، ” أن إجمالي إيرادات شهر مارس الماضي بلغت 84.050 ألف تمت جبايتها على النحو التالي عن طريق المصرف بقيمة 1.050 ألف وبمبلغ 1.500 ألف تمت جبايتها نقدا ، وبلغت بالصكوك المصرفية 81.500 ألف.

وأضاف الطبولي، ” إن إجمالي المصروفات بلغ 14.675 ألف ، منها 3.375 ألف دينار نقدا ، وأما عبر صكوك مصرفية فقد بلغت 11.300 ألف” .

وأكمل أمراجع الطبولي، “إن عدد المزكين وصل عددهم 15 مًزكي استفاد منهم 15 ملف”.

