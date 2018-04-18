800 مليون دولار حجم التعامل التجاري بين ليبيا وتونس

قال الوزير المكلف بمتابعة المشاريع العمومية في الحكومة التونسية رضا السعيدي، إن حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا لا يتجاوز 800 مليون دولار.

وأضاف السعيدي حسب ما نقلته وكالة الأناضول، خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الاستثمار التونسي الليبي، الثلاثاء، أن المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تتجاوز خمسة بالمائة، وعشرة بالمائة بين الدول العربية.

كما أكد أن إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى، فيها فرص هامة للمؤسسات الاقتصادية التونسية؛ ولتوفير فرص العمل للشباب التونسي.

يشار إلى أن منتدى الاستثمار التونسي الليبي، ينظمه المجلس الاقتصادي الإفريقي، بالشراكة مع جمعية نماء تونس بتاريخ 17 و18 من شهر أبريل الجاري، ويشارك فيه 250 رجل أعمال من تونس و150 من نظرائهم الليبيين، في مجالات الصناعات الغذائية والتجارة العامة، والصحة، والبناء، والأشغال العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية