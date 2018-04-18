توالي وصول السفن على ميناء بنغازي البحري

بنغازي 18 أبريل 2018 (وال) – أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن وصول السفينة “سي باترس” التابعة لشركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية لميناء بنغازي البحري .

وأوضح الشهيبي – لوكالة الأنباء الليبية – أن السفينة “سي باترس” تحمل على متنها 1466 سيارة وشاحنة مستعملة، لافتاً إلى أنه تم الشروع في تفريع الشحنة منذ وصول السفينة .

وفي ذات الشأن، قال الشهيبي أن السفينة (شيلا) الخط الملاحي MSC والتابعة لوكالة الإسطرلاب للتوكيلات الملاحية وصلت هي أيضاً للميناء أمس الثلاثاء.

وذكر أن السفينة (شيلا) محملة بـ 56 حاوية من البضائع المختلفة، أضافة إلى وصول السفينة(ميدكن سنوب) والتابعة لشركة فروة للتوكيلات الملاحية لشحن عدد 145 حاوية فارغة. ( وال – بنغازي) ع ع

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