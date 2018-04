“الطاقة” الأمريكية تعلن تراجع مخزون النفط

المتوسط:

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة مع خفض مصافى التكرير للإنتاج.

وأضافت: “تراجعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهى فى 13 أبريل، بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل، وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام فى نقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.1 مليون برميل”.

وتراجع استهلاك الخام فى مصافى التكرير 70 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته أرقام الإدارة، وتراجع معدل تشغيل مصافى التكرير 1.1 نقطة مئوية، وهبطت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز، بأن تنخفض 227 ألف برميل.

وأفادت بيانات إدارة المعلومات بانخفاض مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل مقابل توقعات بأن تتراجع 268 ألف برميل، وانخفض صافى واردات الولايات المتحدة من الخام 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.18 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى.

وعقب نشر التقرير قفزت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكى إلى 68.45 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر لها منذ ديسمبر 2014، بينما صعدت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت إلى 73.07 دولار للبرميل.

