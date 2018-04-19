الإرهابي “بقرة” يقصف مطار معيتيقة مجددا .. وتسجيل أضرار مادية بالطائرات

طرابلس 19 أبريل 2018 (وال) – أعلن رئيس وحدة الإشراف والمتابعة بمطار معيتيقة، خالد أبوغريس، عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

وأكد “أبو غريس”، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن الوضع الأمني ​​بالمطار تحت السيطرة، موضحًا أن حركة الملاحة الجوية تسير وفق الجداول المعتادة.

وكانت مصادر من المطار قد أفصحت أن مليشيا الردع التي يقودها المدعو عبد الرؤوف كارة أجبرت العاملين المطار بإيقاف الرحلات الداخلية والخارجية، الأمر الذي أحدث حالة إرباك كبيرة في صفوف الركاب المتواجدين خارج ليبيا أو المسافرين للعلاج أو الدارسة بالخارج.

ومن جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الخميس، عن إصابة طائرة تابعة لها من طراز A320 ذات التسجيل 5A-LAQ ليلة البارحة وهي رابضة في مطار معيتيقة بإطلاق ناري جراء استهداف مطار معيتيقة البارحة بقذائف هاون.

يشار إلى أن مليشيا الإرهابي المدعو بشير البقرة قامت بقصف مطار معيتيقة بعدة قذائف، يوم أمس الأربعاء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جهتها، قالت بلدية سوق الجمعة إن عدة قذائف عشوائية سقطت في محيط مطار معيتيقة وبعض المواقع الأخرى في طرابلس.

وأضافت البلدية في البيان نفسه أن القذائف طالت محلة الجلاء، ومسجد القدارة، والفندق العسكري، ورئاسة الأركان داخل القاعدة، والعيادات الخارجية بمستشفى معيتيقة.

وأكدت أن هذه القذائف روّعت المواطنين وتسببت بأضرار مادية ونفسية، دون أن يكون هناك أي رادع أو تحديد مطلقي القذائف وتحميلهم المسؤولية.

ودعت البلدية كافة الأجهزة الأمنية في طرابلس للعمل على تحديد هوية المتورطين في إطلاق القذائف واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وذكرت البلدية أنها وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مايسمي مجلس الدولة من سوق الجمعة، والمجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى، يستنكرون هذه الأفعال، مطالبة المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وردع المتورطين. (وال – طرابلس) ع ع

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