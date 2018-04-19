العريبي : دولة رئيس مجلس الوزراء يتفق مع عميد بلدية بنغازي بضرورة إنهاء إجراءات المشروعات المتعاقد عليها مع عدد من الشركات الأجنبية والوطنية

بنغازي 19 أبريل 2018 (وال) – قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي إن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني ناقش مع عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار دراسة أوضاع المشروعات المتعاقد عليها مع عدد من الشركات الأجنبية والوطنية عن طريق جهاز الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في بلدية بنغازي .

وأوضح العريبي أن دولته اتفق مع عميد البلدية على اتخاذ إجراءات لإنهاء العلاقات التعاقديّة مع هذه الجهات تمهيدًا لإرجاعها للبلدية والجهات التابعة للحكومة المؤقتة لاتخاذ إجراءات استكمال هذه المشروعات لحاجة المنطقة لها .

وذكر العريبي أن هذه الخطوة جاءت بعد توقف الشركات الأجنبية والوطنية عن استكمال هذه المشروعات وعجز الأجهزة المتعاقد معها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها . ( وال – بنغازي) ع ع

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