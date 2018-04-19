الأمن الصناعي بشركة الخليج للنفط يبحث سير العمل وزيادة الاحتياط الأمني

بنغازي 19 أبريل 2018 (وال)- عقد منسق الأمن الصناعي بشركة الخليج العربي للنفط إدريس فرج المغربي اليوم الخميس، اجتماعاً بمديري الأقسام والإدارات الشركة .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس قسم أمن المقر ومواقع بنغازي، ومشرف وحدة الحراسة والاستقبال، ومشرفي الورديات بإدارة الأمن الصناعي، مناقشة مجريات العمل بقسم أمن المقر، والمشاكل التي تواجههم في تسيير العمل .

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على التشديد على زيادة الإحتياطات الأمنية، ورفع وتيرة العمل للحفاظ على الشركة وممتلكاتها . (وال- بنغازي) ب خ / ر ت

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