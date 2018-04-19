برنت يصعد لـ 75 دولارا مسجلا أعلى مستوى منذ 4 سنوات

صعد خام القياس العالمي برنت، الخميس، إلى حوالي 75 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له منذ سنة 2014، بعد أن قفز إلى 72 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.

وأرجعت وكالة رويترز، أسباب ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، ودفع السعودية لزيادة أسعار النفط في السوق العالمي نحو الارتفاع.

يُذكر أن خام القياس العالمي برنت قد قفز من 67 دولارا للبرميل إلى 72 دولارا؛ بسبب تحذيرات المنظمة الدولية لسلامة الطيران المدني، من عدم الطيران فوق الأجواء السورية، لاحتمالية حدوث قصف أمريكي على سوريا

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